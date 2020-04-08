حقق الأمن الغذائي في عز الأزمات.. الفلاحين: الرئيس السيسي أنصفنا

عبدالفتاح السيسي





وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي لمساعدة الفلاح في عز الأزمات وتردي الأوضاع الاقتصادية علي مستوي العالم، شملت وقف قانون الضريبة علي الاطيان الزراعية لمدة عامين، وتأجيل الاقساط لمدة ستة أشهر والسماح بتحرك السيارات التي تحمل المنتجات الزراعية في اوقات الحظر، فضلا عن صرف 500 جنيه لمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة.



وأضاف ابوصدام أنه بالتوازي مع الحفاظ علي ارواح المصريين وتأمين البلاد وتقوية المعدات والاسلحة للحفاظ على الامن القومي المصري برا وجوا وبحرا، كانت هناك نظرة ثاقبة للقيادة السياسية واجراءات اقتصادية اصلاحية وتحركات سياسية ساهمت في الحفاظ على الامن الغذائي في عز الازمات، موضحا أن تمهيد الطرق وتأمينها سمح بالتحرك السريع الأمن لنقل المنتجات الزراعية في جميع انحاء الجمهورية.



ولفت نقيب الفلاحين إلى أن العلاقات السياسية الجيدة مع الدول اعطي اولوية لتلبية الاحتياجات المصرية الملحة لتوريد اللحوم الحمراء والحبوب والمواد الغذائية التي لا تنتجها مصر بكميات كافية، كما أن انشاء الصوامع حافظ على مخزون مصر من الاقماح بحالة سليمة ومنع الهدر الذي كان يحدث في ظل التخزين بالشون الترابية القديمة.





وأضاف أن إ نشاء الصوب الزراعية متمثلة في المشروع القومي الـ100 ألف فدان، و استصلاح الأراضي المتمثل في استصلاح وزارعة المليون ونصف المليون فدان لتعويض الاعتداءات السابقة علي الاراضي الزراعيه وزيادة المساحة الزراعية، ساهم في تأمين المنتجات الزراعية في ظل التغيرات المناخية غير المناسبة وأزمة كورونا التي ادت الي ارتباك الاسواق الزراعية العالمية.



واوضح عبدالرحمن ان منح قروض البتلو وتطهير وتطوير المزارع السمكية وتسهيل إجراءات انشاء مزارع الدواجن أدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتوفير معظم احتياجتنا من الأسماك .



وأشار الي ان اسعار المنتجات الزراعية الاساسية في ظل الازمات الطبيعية التي مرت بها البلاد اقل من نظيرتها الاعوام الماضية ما يعكس نجاح منقطع النظير للسياسة الحكوميه الحالية ويؤكد أن اختيار الشعب للسيسي رئيسا كان اختيارا موفق وثبت انه الاختيار الانسب والافضل واسعد كل مصري سعي من أجل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان توجيهات الرئيسانصفت الفلاحين وحققت الأمن الغذائي للمصريين في عز الأزمات، مضيفا أن مجرد رؤية الرئيس السيسي مبتسما تعطي المزيد من الأمل لكل المصريين المخلصين.