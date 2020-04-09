يوصلون السلع الغذائية للمحتاجين.. مبادرة شبابية بالشرقية لمساعدة المتضريين من الحظر.. صور

نظم مجموعة من شباب محافظة الشرقية مبادرة تحت شعار "خليك في البيت ونحن نهتم بك" في إطار سعيهم لتقديم هدف خدمي والمشاركة الأجتماعية، للأسر الآكثر تضررًا من القرارات التي تم أتخاذها لمواجهة أنتشار فيروس كورونا.

أكد "حشاد عبدالله" منسق المبادرة، أن المبادرة تم إطلاقها لمساعدة العمالة اليومية التي تضررت من عدم خروجهم من منازلهم بسبب الاجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف منسق المبادرة أنه يتم طرق أبواب الأسر الأكثر ضررا وتوفير السلع الغذائيه لهم وتوصيلها مجانا.

فيما أكد "أحمد الفار" مؤسس المبادرة أن الشباب ينقلون شنطًا محملة بالسلع الغذائية، تحتوي علي "خضار متنوع مابين بطاطس وطماطم وبصل وأرز".

وأضاف " الفار " أنه من المقرر ان يتم إطلاق المبادرة لتجوب جميع محافظات مصر، وتم توزيع شنطه واحدة لكل أسرة بها بعض السلع الإستراتيجية.

وأشار "الفار" الي انه لم تقتصر المبادرة علي توزيع السلع الغذائية فقط، بل شملت حملة لتعقيم المارة وتوزيع الكمامات المجانية، وخاصة العاملين بالمؤسسات والشركات وأفراد الحراسة وعمال النظافة.