سيرين عبدالنور تعلق على تصوير الأعمال الفنية في ظل أزمة كورونا.. شاهد

علقت الفنانة سيرين عبد النور على اعتراض عدد من أصدقائه الفنانين على استمرار تصوير الأعمال الدرامية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.



وغرّدت سيرين عبد النور قائلة: "‏شو بيمنع نرجع عالتصوير طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمي فريق العمل بإشراف فريق طبي متخصص.. وحجرت كل الفريق بفندق والكل أجرى فحص الكورونا.. لازم نرجع نصور مع اتباع أدق الشروط الصحية.. ‎#لازم_نكمل_تصوير".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين: "‏‎‎عشان سلامتك وسلامة الباقين وأهلهم" و"‏‎‎الله يحميكن" و"‏‎‎لو مش خايفين علي عمال الكاست خافو علي نفسكو".



يُذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.