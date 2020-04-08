وزارة النقل: ٨٩٩ ألف راكب تنقلوا بالمترو أمس و٢٣٠ ألف استخدموا السكة الحديد

أكدت وزارة النقل، أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصل أمس، الثلاثاء"، إلى 899 ألف و687 راكب، منهم 521 ألف و837 راكب بالخط الأول، و٢٧٨ .٣٢٣ ألف راكب بالخط الثاني، و٤٥٥٧٢ ألف راكب بالخط الثالث.





وأضافت وزارة النقل، أن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس ٢٣٠٤٦٦ ألف راكب.





كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلقت كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.





ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، كما يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

