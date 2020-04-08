نيابة القاهرة الجديدة تطلب سرعة التحريات في واقعة التعدي على سيدة وسرقة سيارتها

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة التحريات في واقعة التعدي على سيدة وسرقة سيارتها بمدينة الرحاب للوقوف على ملابسات الحادث، كما امرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مسرح الحادث.
وأشارت التحقيقات، إلى انه تداول نشاط موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعرض إحدى السيدات للضرب من قبل مجهول وسرقة مفاتيح سيارتها أمام مسكنها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.
وكان بلاغ ورد للأجهزة الأمنية يفيد تعرض سيدة لسرقة سيارتها وبإجراء التحريات تم ضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة المستولى عليها بمنطقة مدينة نصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.