نيابة القاهرة الجديدة تطلب سرعة التحريات في واقعة التعدي على سيدة وسرقة سيارتها

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة التحريات في واقعة التعدي على سيدة وسرقة سيارتها بمدينة الرحاب للوقوف على ملابسات الحادث، كما امرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مسرح الحادث.





وأشارت التحقيقات، إلى انه تداول نشاط موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعرض إحدى السيدات للضرب من قبل مجهول وسرقة مفاتيح سيارتها أمام مسكنها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.



