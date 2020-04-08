قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن شم النسيم .. فيديو

اكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء انه يجب ان ننظر لتقديم موعد الحظر ليكون الساعة ٨ كاجراء تم لتقليل الزحام وهو اجراء وقائي.



وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه ان عددا كبيرا من موظفي الدولة ينهي عمله قبل قرار الحظر بساعة مؤكدا ان تمديد الحظر ساعة يساعد على عدم التكدس والضغط على المواصلات.



وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء ان الوضع في مصر مازال بعيدا عن السيناريوهات الكارثية ويجب الحفاظ على النجاح فنسبة الاصابة ١٤ من كل مليون والمعايير الغالمية ١٢٠ لكل مليون اما في الدول الأوروبية فهى ١٢٠٠ لكل مليون.



وأشار المستشار نادر سعد انه سيكون هناك مواعيد جديدة لخطوط المترو ووسائل المواصلات لكي تتوافق مع قرار الحظر الجديد.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء انه غير مسموح بأي تجمع مهما كانت حتى لو كانت عائلة ونهيب المواطنين بالالتزام مؤكدا انه مع اقتراب شم النسيم من الممكن ان يكون هناك تجمعات والدولة اتخذت قرارا بغلق المتنزهات والحدائق.