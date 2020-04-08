أحمد فتحي خرج من المولد بلا حمص.. "حافة الهاوية" كلمة سر أفقدت الجوكر كل شيء

"هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطرة اوووي ؟! بكرة نشوف".. كلمات أطلقها المستشار تركي آل الشيخ العاشق والمحب للنادي الأهلي في منشور عبر صفحته على فيسبوك، ولم يعلق عليها لتوضيح ما تتضمنه الكلمات المبهمة من تفاصيل خفية، أو من الشخص الذي يرمي إليه آل الشيخ في حديثه.
لكن تعليقات المتابعين فسرت باجتهاد شخصي غير مؤكد، أن المستشار تركي آل الشيخ يلمح إلى أحمد فتحي الذي أغضب جماهير الأهلي بتعمده ترك النادي والخروج من الباب الضيق - بحسب ما وصفوا - بسبب خلاف على الماديات.
اليوم بات الأمر قريبا من التحقق وتشابكت حلقات الأحداث لتكشف أن نادي يراميدز الذي وعد أحمد فتحي بالتوقيع معه مقابل 16 مليون جنيه في الموسم، أوقف التفاوض مع اللاعب بداعي عدم وضوح الرؤية خلال الفترة القادمة.
وقبل تعطل الصفقة التي كانت في الطور الأخير قبل التحقق كان فتحى قد اتفق مع ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز على تقاضى 48 مليون جنيه خلال 3 سنوات يحصل منها على 22 مليون كاش والباقى على دفعات.
وتنبأت بعض الجماهير من خلال التواصل الاجتماعي أن تتجه بوصلة أحمد فتحي المعروف إعلاميا بالجوكر إلى ارتداء قميص نادي الزمالك على الرغم من تصريحات مرتضى منصور بعدم الرغبة في التعاقد مع اللاعب.
وفي حال تعطل صفقة بيراميدز رسميا سيصبح أحمد فتحي مع نهاية الموسم الحالي بلا أي فريق ويحق له الانتقال الحر، لكن كثيرا من المتابعين قالوا إن فتحي سيخرج من المولد بلا حمص، ولن يجد من يدفع له مقابل مادي مثل الأهلي الذي عرض عليه 11 مليون في الموسم الواحد.