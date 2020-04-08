أحمد فتحي خرج من المولد بلا حمص.. "حافة الهاوية" كلمة سر أفقدت الجوكر كل شيء

"هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطرة اوووي ؟! بكرة نشوف".. كلمات أطلقها المستشار تركي آل الشيخ العاشق والمحب للنادي الأهلي في منشور عبر صفحته على فيسبوك، ولم يعلق عليها لتوضيح ما تتضمنه الكلمات المبهمة من تفاصيل خفية، أو من الشخص الذي يرمي إليه آل الشيخ في حديثه.





لكن تعليقات المتابعين فسرت باجتهاد شخصي غير مؤكد، أن المستشار تركي آل الشيخ يلمح إلى أحمد فتحي الذي أغضب جماهير الأهلي بتعمده ترك النادي والخروج من الباب الضيق - بحسب ما وصفوا - بسبب خلاف على الماديات.



