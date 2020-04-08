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أخبار العالم

كورونا في أفريقيا.. تفاصيل انتشار الوباء في القارة السمراء.. خريطة تفاعلية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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حسام رضوان
بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا 10 آلاف شخص، أنتج المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا رسما بيانيا يوضح خريطة انتشار الفيروس في القارة السمراء.


وقالت المنظمة إن فيروس كورونا انتشر في 52 دولة من أصل 54 دولة في قارة إفريقيا. 


واحتلت دولة جنوب أفريقيا صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بواقع 1749 إصابة، و13 وفاة.


فيما أوضحت الأرقام أن دولة الجزائر أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، بواقع 1468 إصابة، و194 وفاة، أكبر حصيلة وفيات.


فيما احتلت مصر المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بواقع 1322 إصابة و85 وفاة، يليها المغرب 1141 إصابة و83 وفاة.


وعلى الجانب الآخر، سجلت دولة جنوب السودان حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا، باعتبارها أقل البلاد الأفريقية تضررا من تفشي فيروس كورونا.


ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا إلى أكثر من 10.700 إصابة، و1192 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.


فيما وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى مليون و490 ألفا و986 شخصا.


وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 87.409 أشخاص، فيما وصل عدد المتعافين إلى 319.031.
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