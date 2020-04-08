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سر عدم وصول فيروس كورونا لـ 16 دولة ؟.. مسئول بالصحة يجيب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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عادل نصار

أجاب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على السؤال المطروح بشأن انخفاض الإصابات بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد ووجود 16 دولة لم يصلها فيروس كورونا.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، إن المبرر الوحيد لخلو هذه الدول من الفيروس هو أنها لا تقوم بالتحليل، مضيفا أن مصر سحبت 25 ألف عينة، وكانت النتيجة ألف ونصف إيجابي للفيروس.

 

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن تلك الدول سحبوا 10 عينات فقط، لأن الاشتباه قائم على القادم من الخارج فقط، أما في مصر تم توسيع دائرة الاشتباه، لطمأنة الناس يتم سحب حوالي ألفين عينة يوميا.

 

 

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