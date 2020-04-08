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توك شو

اللى مش بيشوف من الغربال يبقى أعمى.. بسمة وهبه تحذر المواطنين .. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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عادل نصار

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، المواطنين من تفسير بيانات الحكومة وفق الأهواء الشخصية أو الانسياق وراء الشائعات المنتشرة بشكل واسع النطاق على مواقع السوشيال ميديا.

 

وقالت "بسمة وهبة"، خلال تقدميها برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "ON E"، :"أنا برجوكم ولو لمرة وحدة نكون قد المسئولية..أنا مش عاوزة ألعب دور الوصى ..لكن اللي مش بيشوف من الغربال يبقا أعمى".

 

وأضافت الإعلامية، أنه منذ بداية أزمة كورونا المستجد "كوفيد19"، إلا وخرج كافة المسئولين المصريين وناشدوا المصريين وطلبوا منهم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وتابعت:"ما فيه مسئول إلا واترجى المواطنين الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية حتى لا نصل إلى مرحلة تفشى الوباء.. من أصغر مسئول فى مصر إلى رئيس الجمهورية".

 

 

وأكدت بسمة وهبة، أن الدولة تقوم بجهد غير طبيعى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتبع الأساليب العلمية، لأفتة إلى أن ذلك ترتب عليه عدم تكبد مصر للخسائر البشرية والمادية التى تعانى منها دول كثيرة حول العالم، وتابعت:"ولكن من الواضح أن هناك بعض المستهترين من المصريين فى ظل الأزمة العالمية مصرون على مواصلة استهتارهم ..وأنا مستغربة ازاي الناس دى مستسهلة الأمور..أرجوكم بلاش".


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