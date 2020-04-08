بعد أزمة الصحة العالمية مع ترامب.. رئيس المنظمة: تلقيت تهديدات بالقتل

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء إنه واجه تهديدات بالقتل وإهانات عنصرية، كونه إثيوبي الجنسية، بشأن طريقة تعامل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة مع وباء فيروس كورونا المستجد.





وصرح أدهانوم في مؤتمر صحفي اليوم قائلا "أستطيع أن أقول لكم، الاعتداءات على شخصي مستمرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر، انتهاكات و تعليقات عنصرية، باعطائي أوصاف، اسود و زنجي ... حتى وصلت الى تهديدات بالقتل".





وأضاف: "أنا لا أبالي" موجها دعوة للمجتمع الدولي على التعامل وفقا للسياسات المعلنة للتعامل مع الجائحة، ووقف إضاعة الوقت في توجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض.





وتابع رئيس منظمة الصحة العالمية "هذا ما نريده. نحن لا نهتم بالهجمات الشخصية، نحن نهتم بالحياة التي تمر كل دقيقة دون داع لأننا لم نتمكن من التوحد ومحاربة هذا الفيروس".





وردا على سؤال بالتعليق على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم الوكالة يوم الثلاثاء بأنها "تتمحور حول الصين" وهدد بمنع التمويلات لها، قال تيدروس إن "منظمة الصحة العالمية قريبة من كل دولة وهي مصابة بالعمى عن المجاملة والمحاباة".





واضاف "بالنسبة لنا كل صغير وكل كبير هو نفسه الشخص الذي نهتم به وبالنسبة لنا الناس في الشمال أو في الجنوب أو الشرق أو الغرب متماثلون".





وتابع: على وسائل الإعلام أن تدعو إلى الوحدة في الحرب ضد الفيروس، بدلا من تأجيج لهيب الفتنة.





وتعرضت منظمة الصحة العالمية لانتقادات بسبب الثقة في إحصائيات الصين واستغراقها وقتا طويلا لإعلان كوفيد 19 جائحة أصابت أكثر من 1.45 مليون منذ ظهوره في ووهان في ديسمبر الماضي، وتوفي بسببها أكثر من 83،000 ، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.