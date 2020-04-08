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أخبار البلد

الأنبا إرميا ناعيا الأرشيدياكون موريس رزق: لم يعوقه شيء عن عمل الخير

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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سامح سلام

نعى نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي رحيل الأرشيدياكون المهندس موريس رزق اندراوس عضو مجلس الأمناء والمجلس الإستشاري للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الذى انتقل عن عالمنا اليوم الاثنين.

ووصف نيافة الأنبا إرميا – عبر صفحته على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" – الأرشيدياكون موريس رزق بالمعلم والمثل الأعلى لكثيرين، الوديع، الهادئ الذي لم يعوقه شئ عن عمل الخير، محب الفقراء والمحتاجين، العامل في الخفاء مع العائلات المستورة دون أن يعرفهم، فلا يعرف يمينه ما تفعله يساره.

وأضاف، عاش الكتاب المقدس فكان الجد والأب والزوج المحبوب، وشارك في بناء كنائس لتمجيد اسم الله، صاحب الرؤية والتخطيط للمستقبل القريب والبعيد، فكان أمينا فى القليل فأقامه الله على الكثير.

وتابع قائلا، المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات رئيسا ومديرين وعاملين وخداما يودعون على رجاء القيامة الأب الأرشيدياكون المهندس موريس رزق متذكرين خدمته الباذلة طالبين نياحا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ومحبيه.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني القى عظته الأسبوعية مساء اليوم منفردا من كنيسة الأنبا انطونيوس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار الاجراءات التى اتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الأنبا إرميا ناعيا الأرشيدياكون موريس رزق: لم يعوقه شيء عن عمل الخير
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