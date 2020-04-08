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رياضة

أبورجيلة يكشف مفاجآت مدوية عن دور "صلاح" في جمعية قدامي اللاعبين .. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
أكد محمود أبورجيلة، نجم مصر والزمالك السابق، أن جمعية قدامي اللاعبين تضم 150 أسرة من لاعبين متوفيين ومرضي، مشددة على أنها تقوم بدورها على أكمل وجه منذ 9 سنوات.

وقال أبورجيلة فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "ما يحزنني أن لاعبي كرة القدم فى مصر لا يساهموا على الإطلاق فى جمعية القدامي، وخلال أشهر رمضان والعيد نقوم بزيادة المبلغ المستحق لكل لاعب".
 
وأضاف: "محمد صلاح نجم ليفربول أرسل لنا منذ 3 سنوات مبلغ 100 ألف جنيه ولكن بعد ذلك انقطع عننا".

واستطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ  نادي ليفربول.

 وحصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم 2018.

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