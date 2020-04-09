طارق سليمان: علاقتي توترت مع مارتن يول بعد ذبحه شريف إكرامي ..فيديو

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن علاقته توترت بشكل كبير بالمدرب الهولندي مارتن يول، المدير الفني للأهلي سابقا.





وأكد طارق سليمان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "علاقتي توترت بـ مارتن يول بسبب هجومه على شريف إكرامي".





وأوضح "لا يوجد مدرب في الأهلي ينتقد لاعبا أو حارسا، هذا مخالف لتقاليد الأهلي؛ لذلك علاقتي توترت معه".





ووقعت أزمة كبيرة بين شريف إكرامي ومارتن يول بشأن تصريحاته ضد حارس الأهلي في مباراة دوري أبطال أفريقيا.





يشار إلى أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.