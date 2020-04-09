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مصطفى الفقي: العالم سيدخل بعد أزمة كورونا في مرحلة العمل والتعليم عن بعد ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:55 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن جيلي لم يشهد أزمة مثل ما حدث بسبب فيروس كورونا، كما أن كل فرد في العالم له علاقة بما يجري الآن.

وأضاف مصطفى الفقي، أثناء حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن العالم بعد أزمة كورونا ستحدث به أزمات اقتصادية وخسائر كبيرة، إضافةً إلى زيادة عدد العاطلين.

وأوضح مصطفى الفقي، أن العالم سيدخل بعد أزمة كورونا في مرحلة العمل والتعليم عن بُعد، وهذه من المميزات ليس في مصر فقط بل ستحدث على مستوى العالم.

وتابع مصطفي الفقي، أن الناس هاجموا وزير التربية والتعليم، وثبت أن "التعليم عن بُعد" أصبح الحل القادم بعد أزمة الكورونا.

وأكد مصطفى الفقي، أن العمل عن بُعد بدأ منذ سنوات ولكن أزمة كورونا تحفزه وتنميه في مصر حاليا.
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