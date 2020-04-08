التعليم العالي تطلق مبادرة خليك مستعد لأطباء الامتياز والطب لمواجهة كورونا..شاهد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، إن كل يوم يقوم رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بالاتصال علينا لسؤالنا عن ما نحتاجه او نريده .





وأضاف وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن الجميع يجب ان يتكاتف لان ما يحدث وضع عالمي كما أن الأطباء المقيمين او اطباء الامتياز او تمريض او عمال او موظفين وجدوا ان هذا وقت مناسب لان يتبرعوا بتدريبهم حتي يكونوا جاهزين في اى وقت بإطلاق مبادرة "خليك مستعد".









واوضح خالد عبد الغفار، أن الاستعداد ضروري حتي لا تحدث مفاجأة لهم كما ان مصر بها 20 كلية طب ونقوم بتخريج اكثر من 10 آلاف طبيب سنويا.









وتابع، أن الطبيب المصرى مطلوب في اى مكان في العالم كما انهم يتعلمون مهارات التعامل مع اجهزة التنفس الصناعي وتركيب الأنابيب واساسيات الرعاية المركزة والتعامل مع مرضى العناية التنفسية الحادة .









واستكمل وزير التعليم العالي، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تتكاتف لمواجهة ازمة كورونا بإجراءات وقرارات استثنائية كما اننا جاهزون ومستعدون للتعامل مع اى حالة.



