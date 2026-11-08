بالصواريخ والمسيرات.. جماعة الحوثيين تعلن تنفيذ ​4 عمليات عسكرية ضد السعودية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيي سريع تنفيذ ​4 عمليات عسكرية نوعية، بواسطة بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وجاء في نص البيان الصادر عن جماعة الحوثيين:

العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي وخزانات أرامكو والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض وكانت الإصابات مباشرة ودقيقة وخلفت أضرارا كبيرة في المواقعِ المستهدفة.

وأضاف: العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في بقيق وكانت الإصابة مباشرة وخلفت حرائق في المواقع المستهدفة. أما العملية الثالثة فقد استهدفت الجيش السعودي في محافظة الجوف ومديرية مدغل بمحافظة مأرب وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وتابع البيان قائلا : بينما العملية الرابعة استهدفت الجيش السعودي في منطقة المضاربة بمحافظة لحج وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وزاد البيان قائلا : ​إنَ القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية باتجاه العمقِ السعوديِ.

وخُتم البيان : ​مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف القوات السعودية وضباطها.