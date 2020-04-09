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أخبار العالم

ترامب يعلن ولاية فيرمونت منطقة كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:17 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاية فيرمونت، منطقة كوارث كبرى وأمر بتقديم مساعدات للولاية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" الذي بدأ في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرًا.

وذكر بيان للبيت الأبيض أنه سيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها؛ في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي راسل ويبستر كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة في فيرمونت.
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