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منوعات

بمكالمة فيديو.. وليام وكيت يفاجئان أبناء الأطباء في غياب آبائهم

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:27 ص
كيت ووليام
كيت ووليام
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عزة عاطف
بالتزامن مع اقتراب عيد الفصح حاول دوق ودوقة كامبريدج التعبير عن شكرهم ودعمهم للأطباء والعاملين داخل المستشفيات في مواجهة فيروس كورونا من خلال التهوين على أبنائهم بتحضير مفاجأة ذكية لهم.

قام الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا وزوجته كيت بأول مشاركة ملكية لهما من خلال إجراء مكالمة "فيديو كول" لأطفال المدارس أبناء العاملين الطبيين في المستشفيات لإنقاذ مرضى كورونا والحد من تفشي الفيروس القاتل.
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ظهر الأطفال في أكاديمية كاسترتون الابتدائية في لانكشاير مستعدين لعيد الفصح بارتداء آذان الأرانب على رؤوسهم، بينما كانا وليام وكيت يضحكون، وقدما لهم باقة "زهور افتراضية '' مصنوعة من الورق.

تحدث الزوجان إلى الموظفين والأطفال من داخل منزلهما في نورفولك، فقد تطوع المعلمون لتولي رعاية أبناء الأطباء في الوقت الذي يحاربون فيه المرض وكذلك محلات السوبر ماركت وسائقي الدليفري وفقًا للدايلي ميل.

حرص الدوق والدوقة على شكر الموظفين على كل ما يفعلونه خلال تفشي وباء كورونا Covid-19، بينما أظهر التلاميذ فنونهم وحرفهم في عيد الفصح للأميرين بما في ذلك مجموعة شعرية صنعوها مع أقواس قزح وقلوب تقول "شكرًا لمستشفى NHS".

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