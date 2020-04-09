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محافظات

حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:50 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تابع المهندس عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات بالضواحي.

وقامت سيارات كسح المياه التابعة للحى بسحب تجمعات المياه من أحد شوارع المنطقة وحول محيط العمارات ومن أمام مسجد الحى القيوم.

وقد أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى أن طفح المياه ناتج عن حفر الأبيار الخاصة بشبكة محطة الصرف الجديدة وربطها بالشبكة القديمة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشبكة القديمة وطفح المياه بشوارع المنطقة وعدد من المناطق المجاورة.

وأضاف قاسم بأنه تم التنبيه على مقاول التنفيذ بوقف تصريف المياه داخل الشبكة القديمة، مشيرا إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه التابعة للحى لسحب تجمعات المياه وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن.

وشدد رئيس الحى أنه سيتم إرسال المعدات التابعة للحى لرفع القمامة والمخلفات ومسح الشوارع بعد انتهاء سحب المياه، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم لها بواسطة مركز مكافحة الفيروسات برئاسة المهندس أسامة رخا مدير المركز.
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
حتى الساعات الأولى من الصباح.. السكرتير العام المساعد ببورسعيد ورئيس حي الضواحي يتابعان أعمال كسح تجمعات المياه بمنطقة الحراسات
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