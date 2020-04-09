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سيارات

تعرف على سعر شيفروليه لانوس 2014 في سوق المستعمل

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تعتبر شيفروليه لانوس من أكثر السيارات شعبية في السوق المصري حيث إنه حاليا تتغير أسعار السيارات بسرعة كبيرة، الأمر الذى يجعل أصحاب السيارات لا يستطيعون تحديد أسعار سياراتهم بسوق المستعمل.

 

وتم تسعير شيفروليه لانوس 2014 بسعر 120 ألف جنيه، وهي صاحبة المحرك سعة 1500 سي سي، مع محرك بقوة 86 حصانا، كما يبلغ العزم الأقصى للمحرك حوالي 132 نيوتن لكل متر أثناء دوران المحرك، بناقل سرعات يدوي من 5 سرعات، و تعمل بالدفع الأمامي.


تتوفر شيفروليه في سوق السيارات المصري بـطرازات فاخرة ومختلفة ومتنوعة بين السيدان والـSUV وهي إكيونكس، ماليبو، أوبترا وأفيو.


ومنها شيفروليه إكيونكس، التى  تتميز بوجود 3 فئات مختلفة منها في السوق المصري، يبلغ سعر شيفروليه إكيونكس الفئة الأولى LS حوالي 539.900 ألف جنيه، و سعر الفئة الثانية LT 569.900 ألف جنيه، و أما سعر الفئة الثالثة +LT نحو 580.000 ألف جنيه.


وبسبب الكورونا تضررت جنرال موتورز بشكل خاص، حيث أكدت شركة صناعة السيارات الأمريكية أن طرازات 2021 من شيفروليه إكوينوكس وترافيرس وبولت EV قد تم تأجيلها إلى 2022.

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