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أخبار العالم

الهند.. 17 حالة وفاة و540 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 17 حالة وفاة و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "آني" الرسمية الهندية عن بيان أصدرته الوزارة قوله: "ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لديها إلى 166 والإصابات إلى 5734 حالة".

والاثنين الماضي، أعلنت السلطات الهندية، سلسلة إجراءات غير مسبوقة، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى كورونا، مشيرة إلى أن القطارات في الهند باتت مكانا لـ125 مستشفى ميدانيا في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.

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