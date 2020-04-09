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فن

في عيد ميلاد قمر خلف.. عانت بسبب زوجها الأول ومن فارق العمر مع الثاني

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:50 ص
قمر خلف
قمر خلف
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة السورية قمر خلف بعيد ميلادها التي ولدت في 9 أبريل 1979، وعند تخرجها في المدرسة قررت التخصص في الصحافة؛ من ثم دخلت عالم التمثيل في عام 1998، عبر المسلسل السوري الشهير حينها "حمام القيشاني"، حيث أطلت في الجزء الثالث منه بدور لميس، فأثبتت قدرتها الكبيرة في التمثيل ولفتت أنظار المنتجين نحو قدراتها الكبيرة.


تزوجت قمر خلف من الممثل والمخرج السوري مهند قطيش وأنجبا طفلة وحيدة وأطلقا عليها اسم "جودي" في عام 2004 تم اعتقال مهند قطيش بتهمة العمالة لـ"إسرائيل"، من ثم حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبعد فترة سجنة تبين ان توقيفه جاء بسبب انتقادات للوضع السوري نشرها في موقع الكتروني يديره صديق له في الامارات وليس بتهمة التعامل.


وكشفت قمر خلف عن المعاناة القاسية التي عانتها بفترة سجن زوجها، حيث رفضت فيه إحدى المستشفيات معالجة طفلتهما الصغيرة، التي حملتها قمر خلف ليلًا إلى المستشفى في حالة طارئة، كونها ابنة الخائن، فضلًا عن إهانات كثيرة تعرضت لها العائلة التي شوهت صورتها، أما في العام 2008 فقرر قطيش وخلف الانفصال عن بعضهما بعد سنوات من الزواج.


وفي عام 2011، عادت قمر خلف وتزوجت للمرة الثانية، حيث وافقت على الزواج من الممثل السوري ​مهيار خضور​ على الرغم من أنه يصغرها بأربع سنوات، حيث أنه من مواليد عام 1983.

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