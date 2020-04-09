AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض لن يعوض.. اشترِ آيفون 7 بـ 2500 جنيه

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:13 ص
iPhone 7
iPhone 7
Advertisements
كريم جمال
لطالما انجذبت أنظار الملايين نحو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون لما يقدمه من أداء قوي و تصميم أنيق كعادة منتجات آبل، ولكن على الجانب الأخر يشكل إرتفاع أسعار آيفون عائقًا كبيرًا أمام محبيه، ولكن الفرصة لازالت سانحة لشراء آيفون 7 بسعر إستثنائى.

وفقًا لـ فون آرينا التقنى، قدم موقع أمازون الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك من شراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone نسخة 32 جيجابايت مقابل 157 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2500 جنيه مصري.

ويمكنك شراء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود اللامع مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.

يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض مغرٍ.. اشتري iphone 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 3600 جنيه

فرصة.. اشتري iphone 7 Plus بـ 3700 جنيه

عرض لا يفوتك.. اشترى Iphone 7 Plus جديد بـ3000 جنيه

اشتري iphone 7 جديد بـ2000 جنيه

سعر استثنائي.. اشتري iphone 7 بـ 2300 جنيه

فرصة..اشتري iphone 7 جديد بـ 2400 جنيه

ترشيحاتنا

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

نجم الأهلي السابق: اتهموني في الزمالك بأني عميل للمارد الأحمر

عضو اتحاد الكرة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء الدوري الممتاز

مصطفى الفقي يوضح المكاسب الصينية والخسائر الأوروبية في أزمة كورونا ..فيديو

أول تصريح لوزير الأوقاف عن صلاة التراويح والاعتكاف بعد تعليق الأنشطة الجماعية في رمضان

مدرس بجامعة صينية : مصر قادرة علي القضاء على كورونا بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكالمة فيديو.. وليام وكيت يفاجئان أبناء الأطباء في غياب آبائهم

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟