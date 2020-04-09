عرض لن يعوض.. اشترِ آيفون 7 بـ 2500 جنيه

لطالما انجذبت أنظار الملايين نحو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون لما يقدمه من أداء قوي و تصميم أنيق كعادة منتجات آبل، ولكن على الجانب الأخر يشكل إرتفاع أسعار آيفون عائقًا كبيرًا أمام محبيه، ولكن الفرصة لازالت سانحة لشراء آيفون 7 بسعر إستثنائى.





وفقًا لـ فون آرينا التقنى، قدم موقع أمازون الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك من شراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone نسخة 32 جيجابايت مقابل 157 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2500 جنيه مصري.





ويمكنك شراء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود اللامع مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.





جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.



