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تكنولوجيا

اشترى آيفون 7 بلس بـ3900 جنيه فقط

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:03 ص
Iphone 7 Plus
Iphone 7 Plus
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كريم جمال
يقع الملايين فى عشق هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم لا يمتلكه من تصميم دومًا أنيق ومميز، بالإضافة لأداء سلس ومواصفات قوية، تجعل تجربة إستخدامه ممزية للغاية، ولكن سعره المرتفع يمنعهم من اقتناء أحد إصداراته الحديثة، إلا أنه بفضل العروض العشوائية يمكنك إقتناء أحدها بسعر أقل.

وبحسب تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الوردي مقابل 245 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 3900 جنيه.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى تم إصداره فى عام 2016.

ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، 
مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 3 جيجابايت، مع بطارية سعة 2900 ميللى أمبير.

كما أن iPhone 7 يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، و متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء و الأتربة.

ويمكنك شراء الهاتف نسخة 32 جيجابايت باللون الوردي عبر هذا الرابط.
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