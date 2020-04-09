AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيل صالحة قاصين.. عدد زيجاتها والديانة سبب انفصالها عن الريحاني

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:00 ص
صالحة قاصين
صالحة قاصين
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة صالحة قاصين والتى ولدت صالحة قاصين في القاهرة، عام 1878، لأسرة يهودية ونشأت مع شقيقتها الفنانة جراسيا قاصين، التي هاجرت بعد ذلك إلى إسرائيل، أما صالحة فعاشت في مصر حتى وفاتها عام 1964، أحبت التمثيل فاتخذته سبيلًا لها هي وشقيقتها، إلا أن الثانية، كانت أكثر حظًا من صالحة التي اقتصرت أدوارها في السينما في الكومبارس ولم تنل حظها الكافي فيها.

أما صالحة فكانت فاتنة الجمال وأسرت قلب نجيب الريحاني، الذي ارتبط بها قبل اشتغاله بالسينما، وكانت السبب الرئيسي في تغيير مساره من وظيفة متواضعة إلى النجم الكوميدي الأول في مصر. 

وكان الريحاني يغار عليها بشدة ويطاردها في كل مكان تذهب إليه مع فرقتها، وتسبب حبه لها في نزاعات بينه وصديقه علي يوسف وصلت إلى حد المقالب، ولكن قصة الحب لم تتوج بالزواج، حيث حال بينهما اختلاف الديانة كونها يهودية وهو مسيحي.

تزوجت صالحة 3 مرات ولم تسعد سوى في الزيجة الأخيرة والتي استمرت طوال 11 عامًا، ووصفتها بأنها "أجمل فترة".

كانت أبرز أدوارها في أفلام مثل لوكاندة المفاجأت 1959 ومع الأيام 1958 والشيطانة الصغيرة 1958 وإسماعيل يس في مستشفى المجانين 1958 واوعى المحفظة 1949 وقلبي دليلي 1947 والماضي المجهول 1946. في الفترة الأخيرة من حياتها قضتها في فقر شديد بغرفة في حديقة الفنان جورج أبيض حتى وفاتها بمرض الزهايمر في 9 أبريل عام 1964. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على عدد زيجاتها وأول قصة حب لها

في ذكرى رحيل ناهد شريف .. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: مشيت من الفريق بقرار تربوي من الإدارة

مراسل صدى البلد ببروكسل: مصر ستبدأ الرفع التجريبي للحظر خلال الأسبوعين القادمين.. فيديو

نجم الأهلي السابق: من الصعب عودة فتحي للأهلي ومرتضى منصور يرفض مطالبه

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

في ذكرى رحيل زوزو ماضي.. سجنت بتهمة الاتجار بالمخدرات وحاولت الانتحار.. تفاصيل

سقوط أمطار على تلك المناطق.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكاسات المصريين في الحجر.. طريقة تحضير الزلابية بعجينة المكرونة

شائعة أم حقيقة.. تناول المضادات الحيوية يقى من الإصابة بفيروس كورونا

يوصلون السلع الغذائية للمحتاجين.. مبادرة شبابية بالشرقية لمساعدة المتضريين من الحظر.. صور