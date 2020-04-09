نجوم الفن يهنئون غادة عبد الرازق على مسلسها الجديد "سلطانة المعز"

هنأ عدد من نجوم الفن الفنانة غادة عبد الرازق على مسلسلها الجديد " سلطانة المعز" بعدما طرحت البوستر الرسمي له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي انستجرام.





وعلقت زينة قائلة :" مبروك يا حبيبتي بالنجاح يا رب"، والفنان محمد كيلاني :"مبروك يا حبيبتي".









وتدور أحداث مسلسل سلطانة المعز في إطار درامي شعبي،و تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. والمسلسل من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.



