غادة عبد الرازق تنشر بوستر مسلسلها الجديد في رمضان المقبل

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق بوستر لمسلسلها الجديد "سلطانة المعز" المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وبارك لها عدد كبير من متابعيها من الفنانين وجمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:





الف مبروك يا حبيبتي بالتوفيق





النجمه الجميلة الغاليه بالنجاح يا حبيبتي





هيكسر الدنيا كالعادة طبعا





ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أعلنت من خلالها استجابتها لدعوة الفنان أحمد السقا، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





ووجهت غادة عبد الرازق الدعوى للفنانين: "فيفي عبده ونيللي كريم وهند صبري"، للانضمام إلى تحدي الخير، والمساعدة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.