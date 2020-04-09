أسعار الأسماك اليوم الخميس 9 إبريل 2020 .. والبلطى يسجل 24 جنيها

ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس 9 ابريل 2020 بأنواعها المختلفة في الأسواق، وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.





وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 24 إلى 30 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20إلى 23 جنيها والبلطي الأسواني ب 35 جنيها.





فيما بلغ سعر سمك المكرونة الخليجى نحو 43 جنيها، والمكرونة السويسي سعرا يتراوح ما بين 50 ل70 جنيها، والمكرونة المجمدة سجلت نحو 35 جنيها.





وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 60 ل70 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر يتراوح ما بين 40 و50 جنيها.





كما سجل المرجان2 نحو 45 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 35 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 40 جنيها.





وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 160 جنيها.



وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد مابين 85 الى 165 جنيها.







