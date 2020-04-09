أزارو يستعيد ذكرياته مع أحمد فتحى

استعاد وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار لفريق التعاون السعودي ذكرياته مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر.

وشارك وليد أزارو عبر استوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو لأحد أهدافه مع النادي الأهلي من صناعه أحمد فتحي وكتب عليها "صديقي".

يأتى ذلك بعدما فشل أحمد فتحي في الاتفاق مع نادي بيراميدز حول راتبه الجديد خلال فترة الثلاث سنوات ويبدو أنه يرغب في إعادة التفكير حول تجديد العقد مع النادي الأهلي.



