AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
ألقت منظمة الصحة العالمية الضوء على انتقال فيروس كورونا من الحيوانات لبعضها أو من الحيوانات للإنسان ، و كانت النتائج غير مطمئنة فقد أثبتت الدراسات أن الفيروس قد ينتقل من الحيوانات لبعضها بسرعة كالإنسان . 


وفقا لما أعلنته وكالة " رويترز" أن فيروس كورونا قد يكون أكثر انتشارا بين القطط عن الكلاب ، فقط أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها قامت بدراسة للتأكد من تلك التوقعات ، فوجدت أن فيروس كورونا ينتقل بين القطط عن طريق الجهاز التنفسي و تظهر أعراض مقاربة للأعراض التي تظهر على الإنسان .


كما أوضحت المنظمة ان القطط أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من الكلاب ، فقد قامت بتجربة معملية كانت نتائجها سرعة إصابة القطط عن الكلاب و باقي الحيوانات كالطيور و غيرها من الحيوانات . 


كنا اشارت بشكل غير مباشر الى ان القطط قد تكون السبب في إنتشار العودى بين البشر ، و يجب التعامل بحرص في الفترة القادمة مع الحيوانات و خاصة القطط . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.هلالي عبد الرحمن يكتب: كورونا القطط الفيروسي

هل تنشر الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا.. الصحة العالمية تجيب

لإنهاء الجدل.. هل تنقل الحيوانات الأليفة فيروس كورونا التاجي ؟

خوفا من كورونا.. توسع ظاهرة التخلي عن الحيوانات الأليفة

الرفق بالحيوان: إطلاق قطط وكلاب بكثرة في الشوارع من هلع كورونا..فيديو

بعد إصابة نمر بفيروس كورونا .. من ينقل المرض للأخر الحيوان أم الإنسان؟

ترشيحاتنا

فرعون أفريقيا.. انقلب على رئيسه ونصب نفسه إمبراطور

لن تتوقعه.. أفضل شهر في السنة لشراء سيارة جديدة سعرها مناسب

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

أيهما أولا النزول باليدين أم الركبتين عند السجود؟.. البحوث الإسلامية توضح

بشرى سارة لـ ليفربول.. حل سحري لإنقاذ الدوري الإنجليزي من الإلغاء

16 حالة إيجابية بالطاقم الطبي .. ماذا يحدث داخل مستشفى الصدر بدكرنس؟

AdvertisementS

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

وفاة نجل الفنان محمد رشدي بعد صراع مع المرض

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور

بـ شعر مبلل وروب .. الراقصة جوهرة تشعل إنستجرام

فيها حاجة حلوة.. حملة من شباب قرية بالغربية لمساعدة كبار السن فى صرف المعاشات.. صور