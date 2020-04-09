كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل









وفقا لما أعلنته وكالة " رويترز" أن فيروس كورونا قد يكون أكثر انتشارا بين القطط عن الكلاب ، فقط أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها قامت بدراسة للتأكد من تلك التوقعات ، فوجدت أن فيروس كورونا ينتقل بين القطط عن طريق الجهاز التنفسي و تظهر أعراض مقاربة للأعراض التي تظهر على الإنسان .









كما أوضحت المنظمة ان القطط أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من الكلاب ، فقد قامت بتجربة معملية كانت نتائجها سرعة إصابة القطط عن الكلاب و باقي الحيوانات كالطيور و غيرها من الحيوانات .









كنا اشارت بشكل غير مباشر الى ان القطط قد تكون السبب في إنتشار العودى بين البشر ، و يجب التعامل بحرص في الفترة القادمة مع الحيوانات و خاصة القطط .

ألقت منظمة الصحة العالمية الضوء على انتقال فيروس كورونا من الحيوانات لبعضها أو من الحيوانات للإنسان ، و كانت النتائج غير مطمئنة فقد أثبتت الدراسات أن الفيروس قد ينتقل من الحيوانات لبعضها بسرعة كالإنسان .