أونلاين.. وزارة السياحة تنشر جولات إرشادية بالمتاحف خلال الجمعة والسبت

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت نشر عددا من الجولات الإرشادية بالمتاحف عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي لإتاحة زيارات افتراضية و جولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا.





وتتضمن هذه الجولات شرح لعشرين قطعة اثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية أثناءتواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وتوجهت الوزارة بالشكر إلى المرشدين فاطمة عبدالله ووليد البطوطي لتوطعهم و شركة ميديا هاب MediaHub)) لتنفيذ وإخراج هذه الجولات الإرشادية إلى النور.

وأوضحت الوزارة أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بتأخير بدء موعد حظر التجوال لمدة ساعة فان وزارة السياحة الآثار سوف تطلق زياراتها الافتراضية والإرشادية اعتبارا من اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة وذلك علي صفحاتها الرسمية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .



