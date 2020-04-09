AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أونلاين.. وزارة السياحة تنشر جولات إرشادية بالمتاحف خلال الجمعة والسبت

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:55 م
المتاحف المصرية
المتاحف المصرية
Advertisements
محمد الاسكندراني
أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت نشر عددا من الجولات الإرشادية بالمتاحف عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي لإتاحة زيارات افتراضية و جولات إرشادية  لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا. 

وتتضمن هذه الجولات شرح لعشرين قطعة اثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية أثناءتواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد. 

وتوجهت الوزارة بالشكر إلى المرشدين فاطمة عبدالله ووليد البطوطي لتوطعهم و شركة ميديا هاب MediaHub)) لتنفيذ وإخراج هذه الجولات الإرشادية إلى النور.
 
وأوضحت الوزارة أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بتأخير بدء موعد حظر التجوال لمدة ساعة فان وزارة السياحة الآثار سوف تطلق زياراتها الافتراضية والإرشادية اعتبارا من اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة وذلك علي صفحاتها الرسمية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولات مفاجئة على مواقع الآثار الإسلامية لرصد المشاكل.. صور

وزير السياحة والآثار يبحث مع اليونسكو آليات التعاون بين الجانبين.. صور

بسبب كورونا.. مسؤول بالسياحة يجتمع بالمرشدين السياحيين لعرض معوقات القطاع

شاهد متاحف مصر وانت فى المنزل.. خدمة جديدة من وزارة السياحة والآثار

وزارة السياحة والآثار تطلق جولة افتراضية لزيارة الدير الأحمر

شاهد.. جولة افتراضية داخل الدير الأحمر في سوهاج

ترشيحاتنا

أنباء سارة في إسبانيا عن عدد الوفيات بـ فيروس كورونا

كورونا لن يضرب أفريقيا.. مفاجأة سارة لدول القارة السمراء عن الوباء

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

تصرف إنسانى.. الخطيب يرفض مقترح فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

صور قاسية.. تفحم 82 رأس ماشية في حريق هائل بالفيوم

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور

بديل للكوافير.. 8 خطوات للعناية بـ الحواجب في الحجر المنزلي