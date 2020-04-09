ظروف غامضة.. مصرع مغنية شهيرة عن عمر 25 عاما





وأكد مدير أعمالها جون ميللير إن سبب الوفاة ليس معلومًا حتى الآن ، بينما أفادت بعض المواقع الأجنبية أن الوفاة نتيجة تناولها جرعة زائدة من المخدرات.





بينما عبّر الجمهور عن حزنهم الشديد لوفاتها، من خلال التعليقات على الصور المنشورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام" خصوصا بعدما جاءت الوفاة بشكل مفاجئ.





يذكر أن شينا روجرز ، قدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة من بينها :"Glen Coco"، و"Switch It Up"، و"Asia Black Market"، وغيرها من الأغاني.