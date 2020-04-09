AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ظروف غامضة.. مصرع مغنية شهيرة عن عمر 25 عاما

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:28 م
شينا روجرز
شينا روجرز
Advertisements
آيه عاطف
أعلنت عدة مواقع أجنبية، عن وفاة مغنية الراب الأمريكية الشهيرة شينا روجرز عن عمر ناهز الـ 25 عام في ظروف غامضة.

وأكد مدير أعمالها جون ميللير إن سبب الوفاة ليس معلومًا حتى الآن، بينما أفادت بعض المواقع الأجنبية أن الوفاة نتيجة تناولها جرعة زائدة من المخدرات.

بينما عبّر الجمهور عن حزنهم الشديد لوفاتها، من خلال التعليقات على الصور المنشورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام" خصوصا بعدما جاءت الوفاة بشكل مفاجئ.

يذكر أن شينا روجرز، قدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة من بينها :"Glen Coco"، و"Switch It Up"، و"Asia Black Market"، وغيرها من الأغاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من السجن إلى القبر.. مصرع عاطل بعد الإفراج عنه في القليوبية

مصرع شخص تناول جرعة مواد مخدرة داخل دورات مياه مسجد في المحلة

جرعة بنج زائدة.. مزارع يتهم طبيبا بالتسبب في وفاة زوجته داخل عيادة بديرمواس

ترشيحاتنا

مسجلا أكثر من 150 ألف حالة وفاة.. علماء يتوقعون موعد انتهاء وباء كورونا في أوروبا

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

بعد إصابة 400 ألف بـ كورونا.. أمريكا تكشف علاقة أوروبا بتفشي الوباء لديها

10 نصائح من طبيبة بريطانية.. كيف تقوي مناعتك في الحجر المنزلي؟

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من طبيبة بريطانية.. كيف تقوي مناعتك في الحجر المنزلي؟

تعرف على موازين الحرارة الأفضل للكشف عن أعراض كورونا؟

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه