التزام مع القادسية| نبيل معلول يُشيد بـ «كهربا»: أول من يحضر وآخر من يُغادر التدريبات

أشاد نبيل معلول، المدير الفني الحالي لنادي القادسية الكويتي، بمستوى التزام الدولي المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، مؤكدًا أنه يقدم صورة مختلفة تمامًا داخل الفريق.

وقال معلول في مداخلة هاتفية مع برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار: “تفاجأت جدًا بكهربا، فهو أول من يحضر إلى التدريبات وآخر من يغادر، وعندما يكون ملتزمًا يظهر قدرات رائعة”.

وأضاف: “العمل النفسي مع اللاعبين أهم من التدريب داخل الملعب، والمدرب الناجح هو الذي يعرف كيف يتعامل مع كل لاعب حسب شخصيته وطبيعته”.

واعتبر معلول أن التزام كهربا مؤخرًا يعكس رغبته في استعادة أفضل مستوياته مع القادسية، مشددًا على أن البيئة المناسبة من الجهاز الفني هي العامل الأهم لإخراج أفضل ما لدى اللاعب.

وأشار معلول في ختام حديثه إلى أن كهربا يعاني من إصابة في الوقت الحالي ويخوض مرحلة من التأهيل.