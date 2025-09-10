فاضل تكة.. محمد عبدالواحد: لم نتأهل إلى كأس العالم.. ولاعبو بوركينافاسو أشادوا بنا

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لمنتخب مصر، أن المنتخب لم يحسم تأهله بعد، ولكنه بات قريبًا للغاية من الصعود.

وقال عبد الواحد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "فاضل تكة واحدة على التأهل، ولاعبي بوركينا فاسو أشادوا بلاعبي منتخب مصر، والتعادل ليس في صالحهم".

وأضاف: "لم نتأهل رسميًا بعد، وما زال أمامنا مباراتان هامتان، ولم نلعب على التعادل أمام بوركينا فاسو، وكل مباراة لها ظروفها. ولم نكن محظوظين أمام بوركينا فاسو بسبب حالة الطقس".

وتابع: "وما الفائدة في فتح الملعب واستقبال أهداف وخسرنا في النهاية؟ ماذا كان سيحدث وقتها؟ ولم نشعر بالتربص من البعض، ولكن الجهاز كامله مصري ونحظى بدعم الجميع. رغم وجود انتقادات، فإن الانتقادات السلبية غير مقبولة، ولم ننظر لهذه الأمور، ونقدم مستوى جيد مع المنتخب حتى هذه اللحظة".