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فن

محمد عز ينشر صورة جديدة مع نجليه عبر إنستجرام.. شاهد

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم محمد عز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة له برفقة نجليه.

وكتب محمد عز معلقًا: "كل سنه وانتوا طيبين يا رجاله، يا كل عمرى وروحى يا انا يا اغلي عليا من روحى ،وافضل لاخر يوم في عمرى ساند عليكم بحبكم..ما شاء الله الله اكبر".

يذكر أن الفنان محمد عز شارك مؤخرا في مسلسل "الاخ الكبير" بطولة المسلسل محمد رجب، وهبة مجدي، وأيتن عامر، وعبير صبري، ودينا فؤاد، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ورندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.
 
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