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أخبار العالم

أمين التعاون الإسلامي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار الشامل في اليمن

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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أ ش أ
رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل من جانب واحد في اليمن ولمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الخميس وقابلة للتمديد، استجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة.
وأشار العثيمين -وفقا لوكالة الانباء السعودية - إلى أن هذا الإعلان يمثل مبادرة إنسانية حميدة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن لمواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثمنًا في الوقت ذاته إعلان التحالف عن الجدية والرغبة في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح الجهود السياسية وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وجدد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الشعب اليمني ودعمها الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

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