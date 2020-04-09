بعد قرار محمد بن زايد .. تعرف على مدير هيئة أبوظبي للإسكان الجديد

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارًا بتعيين بشير خلفان سالم المحيربي مديرًا عامًا لهيئة أبوظبي للإسكان.





شغل منصب المدير العام بالإنابة، والمدير التنفيذي القطاع الخدمات المساندة في الهيئة ذاتها، ونائب رئيس المجموعة التكنولوجيا المعلومات في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بين 2002 و2013.





نال جائزة الجهود والحوكمة" من "مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات".



