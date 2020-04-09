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وزير التموين: 700 جنيه سعر توريد إردب القمح .. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:43 م
الدكتور على المصيلحي،
الدكتور على المصيلحي، ووزير التموين
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البهي عمرو

قال الدكتور على المصيلحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير جميع السلع للمواطنين، موضحًا أن الشائعات التى تنتشر ليس لها أساس من الصحة.


وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفى للحديث عن توفير السلع واستعداد الوزارة لـ شهر رمضان المبارك، أن أسعار القمح انخفضت عالميا.


وأشار ووزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة حددت سعر إردب القمح هذا العام ليكون 700 جنيه، وأن الدولة تستهدف تجميع 3.6 مليون طن قمح هذا العام.


يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بدور حيوي فى السوق المحلي باعتبارها أحد اهم أذرع وزارة التموين في مجال توفير وإتاحة جميع السلع الغذائية في مختلف المنافذ السلعية، وذلك بالكميات المطلوبة والتي تفى بالاحتياجات دون وجود أى أزمات أو اختناقات فى أى سلعة على مستوى الجمهورية وبجودة عالية وسعر مناسب، فضلًا عن دورها الإستراتيجي في إبرام العديد من التعاقدات السلعية الداخلية والخارجية، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية بالدولة.

وتتبنى الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة طموحة لتطوير فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن التوسع فى افتتاح منافذ مشروع جمعيتي بمراحله المختلفة بهدف وجود أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة لدى وزارة التموين.


وقدم المصيلحي الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والعاملين بها وشركاتها التابعة، نظرًا لما يبذلونه من جهود حثيثة فى مجال الصناعات الغذائية ودورهم الملموس فى هذا الصدد.

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