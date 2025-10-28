حماس: الاحتلال يقوم بمنع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين محتجزيه داخل غزة

أكدت حركة حماس، أن الاحتلال يقوم بمنع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين محتجزيه داخل قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقالت حماس، إن الاحتلال رفض بشكل صريح دخول فرق مشتركة من الصليب الأحمر والمقاومة الفلسطينية إلى عدة مناطق في قطاع غزة للقيام بهذه المهمة.

وأضافت حماس: “الاحتلال منع إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لتسريع عمليات البحث عن جثامين جنوده في قطاع غزة”.



وفي وقت سابق، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن اجتماع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قادة الأمن والجيش الإسرائيلي بشأن الرد على حركة حماس انتهى دون اتخاذ أي قرار نهائي في هذه المرحلة.



ووفقاً للمصدر، قدم الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع حزمة من الخيارات تشمل استئناف الهجمات على قطاع غزة، إلا أن نتنياهو شدد في ختام النقاش على ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة لتحديد الخطوات الممكنة والمقبلة.