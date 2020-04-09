محافظ قنا: معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة طبيعية وفقا لتقارير "الصحة"

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن معدلات الاصابة بفيروس كورونا بالمحافظة طبيعية وفقا لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، و أن المحافظة مستعدة بعدد من السيناريوهات في حالة تزايد معدل الاصابة.





جاء ذلك خلال ترأس محافظ قنا، لاجتماع مجلس الصحة الاقليمي بالقاعة الزجاجية على كورنيش النيل، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية.





وأوصى محافظ قنا، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامتهم.





وأشار المحافظ إلى أنه تم تزويد بعض المستشفيات بـ 8 أسرة عناية مركزة و6 أجهزة تنقس صناعي و تدريب الأطباء علي التعامل معها من قبل متخصصين من الجامعة، بلإضافة إلي وصول جهاز pcr لتوفير الوقت للكشف عن مصابى فيروس كورونا .





اقـرأ أيضًا..