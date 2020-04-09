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محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 76 تعديا على الأراضي الزراعية بقنا

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:35 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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يوسف رجب

شنت الوحدات المحلية لمراكز " أبوتشت ونجع حمادي ودشنا وقنا ونقادة وقوص" اليوم "الخميس"، عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضي املاك الدولة بقنا  و مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 76 حالة تعد.


وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، أن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 14 حالة تعد بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي وقنا ونقادة بمساحة اجمالية  3615 مترا مربعا، وإزالة 40 حالة تعد بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا وقنا ونقادة وقوص بمساحة إجمالية 2 فدان و2 قيراط و4 اسهم، بالإضافة إلي إزالة 22 حالة مخالفات بناء بدون ترخيص علي مساحة 4203 امتار مربع بمركزي دشنا ونقاده.


وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه سيتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.


وأكد محافظ قنا، على عدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين، مع استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة.


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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 76 تعديا على الأراضي الزراعية بقنا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 76 تعديا على الأراضي الزراعية بقنا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 76 تعديا على الأراضي الزراعية بقنا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 76 تعديا على الأراضي الزراعية بقنا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 76 تعديا على الأراضي الزراعية بقنا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إزالة 76 تعديا على الأراضي الزراعية بقنا
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