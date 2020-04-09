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محافظات

محافظ قنا يستعرض خطة مديرية الصحة فى التعامل مع مصابى فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:52 م
محافظ قنا يستعرض
محافظ قنا يستعرض خطة مديرية الصحة فى التعامل مع مصابى كورونا
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يوسف رجب

 استعرض اللواء أشرف الدادوى، محافظ قنا، خطة مديرية الصحة  في التعامل مع المصابين  بفيروس كورونا المستجد بدء عمليات سحب العينة من المصاب مرورًا بطرق العلاج والوقاية والعزل.


جاء ذلك خلال ترأس محافظ قنا، لاجتماع مجلس الصحة الاقليمي بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، بحضور اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب محافظ  قنا، و كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، و مديري المستشفيات الجامعية والعامة والمركزية ومديري الادارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي حضور كل من نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والممرضين والبيطريين و وكيل وزارة الشباب والرياضة والعديد من القيادات التنفيذية.

واشار محافظ قنا، إلى أنه تم تزويد عدد من المستشفيات بـ 8 أسرة عناية مركزة و6 أجهزة تنقس صناعي وتم تدريب الأطباء علي التعامل معها من قبل متخصصين من الجامعة، مضيفًا إلي أنه تم وصول جهاز pcr الخاص بتحليل فيروس كورونا بالمحافظة و الذي  يوفر كثير من الوقت في الكشف عن المصابين.


كما أكد المحافظ ضرورة توحيد كافة الجهود وتبادل الرؤى للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بشكل عام وفيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا بشكل خاص، مشيرًا إلي انه تم تجهيز مستشفى قفط التعليمي للعمل كمستشفى حجر صحي و أن مديرية الصحة، اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية لوقاية المترددين علي مستشفياتها من الإصابة كصرف العلاج علي نفقة الدولة و ألبان الأطفال ووسائل تنظيم الاسرة لمدة ثلاثة أشهر مقدمًا.

وأضاف الدوادي، بأن معدلات الاصابة بفيروس كورونا بالمحافظة طبيعية وفقا لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، و أن المحافظة مستعدة بعدد من السيناريوهات في حالة تزايد معدل الاصابة، موصيًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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محافظ قنا يستعرض خطة مديرية الصحة فى التعامل مع مصابى فيروس كورونا
محافظ قنا يستعرض خطة مديرية الصحة فى التعامل مع مصابى فيروس كورونا
محافظ قنا يستعرض خطة مديرية الصحة فى التعامل مع مصابى فيروس كورونا
محافظ قنا يستعرض خطة مديرية الصحة فى التعامل مع مصابى فيروس كورونا
محافظ قنا يستعرض خطة مديرية الصحة فى التعامل مع مصابى فيروس كورونا
محافظ قنا يستعرض خطة مديرية الصحة فى التعامل مع مصابى فيروس كورونا
محافظ قنا يستعرض خطة مديرية الصحة فى التعامل مع مصابى فيروس كورونا
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