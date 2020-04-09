خروج 38 طفلاً وتحويل 5 آخرين لسوهاج الجامعي من مصابي حادث سير بقنا

خروج 38 وإحالة 5 آخرين لسوهاج الجامعي من مصابي سيارة عمالة الأطفال بقنا.







أصدر مستشفي أبوتشت المركزي، خطابات خروج لـ ٣٨ طفلا بعد تماثلهم للشفاء، فيما تمت إحالة 5 آخرين لمستشفي سوهاج الجامعي، و ذلك من إجمالى 43 مصاباً في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى.

تبين من التحريات الأولية، أن 30 طفلا من بين المصابين، تتراوح أعمارهم ما بين ٧ و١٥ عامًا، ما بين ذكور وإناث.

كما تبين، أن السيارة التي تسببت في الواقعة يستقلها عدد كبير من عمالة المزارع" ذكور و إناث"، و أنهم كانوا في طريقهم للعمل بأحد مزارع البصل في منطقة جبلية بمركز نجع حمادي.

وكان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربي نتج عنه إصابة ٤٣ طفل، جميعهم مقيمين بقرية الحلافي التابعة لمحافظة سوهاج.





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