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حوادث

إسعاف قنا تدفع بـ ٨ سيارات لـ نقل ٤٣ طفلا مصابا في حادث انقلاب سيارة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

دفع مرفق إسعاف قنا بـ ٨ سيارات لنقل ٤٣ طفلا مصابا في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أبوتشت الصحراوى.

فيما انتقلت عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات نقل المصابين إلى مستشفيات نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث، أن الأطفال وبرفقتهم عمال، كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع الموجودة بالمنطقة الصحراوية، واحتلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عدد من العمال بينهم أطفال، ما أدى إلي إصابة ٤٣ طفلا.

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