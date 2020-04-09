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رياضة

أسامة عرابي يوضح موقف أحمد فتحي من العودة لـ النادي الأهلي

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:26 م
أسامة عرابى
أسامة عرابى
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محمد رشاد
علق أسامة عرابى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الأسبق على احتمالية عودة أحمد فتحى للقلعة الحمراء في ظل الأنباء التي تداولت بشأن تعطل صفقة الجوكر مع بيراميدز.

قال عرابى في تصريحات خاصة لصدى البلد: "الموضوع سيكون له حسابات كثيرة وسيكون صعبا على الإدارة الحمراء خاصة ان أحمد فتحى لاعب كبير وأعطى كثيرا للأهلى".

وأبلغ أحمد فتحي إدارة نادي الأهلي برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسميًا عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالآتي: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء.

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.
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