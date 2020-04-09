مشاري العفاسي: أيادٍ خفية تزرع الفتنة بين ‎مصر والكويت

أكد الداعية الإسلامي، مشاري بن راشد العفاسي، أن هناك أيادي خفية تحاول إيقاع الفتنة بين أهل مصر والكويت.









وقال العفاسي في تغريدة له على تويتر "‏هناك أيادٍ خفية تزرع الفتنة بين ‎#مصر و ‎#الكويت - حفظهما الله من كل سوء - وتريد زعزعة أمن البلدين .. ولن تستطيع".









ودعت وزارة الداخلية الكويتية، مخالفى الإقامة من مختف الجنسيات إلى استغلال مبادرة "غادروا بأمان" فى تسوية أوضاعهم، وأعرب قائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفى قانون الإقامة الكويتى اللواء عابدين العابدين - فى تصريح صحفى - عن أمله فى انتهاز جميع المخالفين من كل الجنسيات للمهلة التى أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولية لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، والتى تنتهى بنهاية أبريل الجاري.





وأكد العابدين، أن هذه المهلة تعد غير مسبوقة من جهة الامتيازات، سواء فيما يتعلق بإمكانية العودة الى الكويت مرة أخرى أو استضافة المخالفين داخل مدارس للإيواء أعدت لاستقبالهم، وكذلك تكفل الكويت بنقلهم إلى بلدانهم دون أن يتحملوا أى كلفة مالية، وكذلك توفير كل أوجه الإعاشة طوال فترة بقائهم فى مدارس الإيواء من مأكل ومشرب ورعاية صحية، حتى موعد رحلتهم إلى بلدانهم.





وأشار إلى، أن هناك فريقا طبيا يقوم بالكشف الطبى على جميع المتقدمين للاستفادة من المهلة، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يعنى أن جميع من يغادر من الكويت، أصحاء وغير مصابين بالفيروس، لافتا إلى أن مركز الإيواء لا يفرق بين مخالف مر على مخالفته 20 عاما، وآخر خالف منذ أيام محدودة، مشددا على أن الفرصة متاحة للجميع للاستفادة من المهلة والسفر دون تحمل أى غرامات مع إمكانية العودة مرة أخرى.







