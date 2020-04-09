AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مشاري العفاسي: أيادٍ خفية تزرع الفتنة بين ‎مصر والكويت

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:12 م
مشاري العفاسي: أيادي
مشاري العفاسي: أيادي خفية تزرع الفتنة بين ‎مصر والكويت
Advertisements
محمد شحتة
أكد الداعية الإسلامي، مشاري بن راشد العفاسي، أن هناك أيادي خفية تحاول إيقاع الفتنة بين أهل مصر والكويت.


وقال العفاسي في تغريدة له على تويتر "‏هناك أيادٍ خفية تزرع الفتنة بين ‎#مصر و ‎#الكويت - حفظهما الله من كل سوء - وتريد زعزعة أمن البلدين  .. ولن تستطيع".


ودعت وزارة الداخلية الكويتية، مخالفى الإقامة من مختف الجنسيات إلى استغلال مبادرة "غادروا بأمان" فى تسوية أوضاعهم، وأعرب قائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفى قانون الإقامة الكويتى اللواء عابدين العابدين - فى تصريح صحفى - عن أمله فى انتهاز جميع المخالفين من كل الجنسيات للمهلة التى أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولية لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، والتى تنتهى بنهاية أبريل الجاري.

 
وأكد العابدين، أن هذه المهلة تعد غير مسبوقة من جهة الامتيازات، سواء فيما يتعلق بإمكانية العودة الى الكويت مرة أخرى أو استضافة المخالفين داخل مدارس للإيواء أعدت لاستقبالهم، وكذلك تكفل الكويت بنقلهم إلى بلدانهم دون أن يتحملوا أى كلفة مالية، وكذلك توفير كل أوجه الإعاشة طوال فترة بقائهم فى مدارس الإيواء من مأكل ومشرب ورعاية صحية، حتى موعد رحلتهم إلى بلدانهم.

 
وأشار إلى، أن هناك فريقا طبيا يقوم بالكشف الطبى على جميع المتقدمين للاستفادة من المهلة، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يعنى أن جميع من يغادر من الكويت، أصحاء وغير مصابين بالفيروس، لافتا إلى أن مركز الإيواء لا يفرق بين مخالف مر على مخالفته 20 عاما، وآخر خالف منذ أيام محدودة، مشددا على أن الفرصة متاحة للجميع للاستفادة من المهلة والسفر دون تحمل أى غرامات مع إمكانية العودة مرة أخرى. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تدعو مخالفي الإقامة لتسليم أنفسهم لإعادتهم إلى بلادهم دون أية غرامات

وزير الداخلية الكويتى يسمح لمخالفي الإقامة بمغادرة البلاد دون عقوبات ويتحمل تكاليف السفر

لاستقبال المخالفين.. الكويت تجهز أماكن لتسجيل الطلبات

الكويت تدعو مخالفي الإقامة لانتهاز فرصة مبادرة «غادروا بأمان» لتسوية أوضاعهم

قرار هام من الكويت لمخالفي الإقامة.. وحقيقة إجلاء 20 ألف مواطن

وزير الداخلية الكويتي: تنسيق رفيع المستوى مع مصر بشأن مستفيدي"غادروا بأمان"

ترشيحاتنا

كورونا يدمر أمريكا .. 1890 حالة وفاة جديدة اليوم

احذر الملح والمشروبات الغازية .. تدمر جهاز المناعة وتعرضك لـ كورونا

الصين تعتمد عقار ياباني لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

متولى يشكو توقف بطاقته التموينية بسبب فاتورة التليفون

ما اللغة المتوجّب على الطالب الالتزام بها في كتابة البحث؟.. وزير التعليم يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من شفائه من فيروس كورونا.. سكتة قلبية تودي بحياة خمسيني.. تفاصيل

احذر الملح والمشروبات الغازية .. تدمر جهاز المناعة وتعرضك لـ كورونا

بالأبيض المكشوف.. شيرين رضا تتألق بإطلالة مثيرة للإعجاب.. شاهد