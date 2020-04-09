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رياضة

الزمالك يشترط على عمر جابر تخفيض راتبه للتوقيع مع بيراميدز

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب مسئولي النادي من عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بتخفيض قيمة عقده.

يأتي هذا من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل. 

ويحصل اللاعب على ما يقرب من 24 مليون جنيه في الموسم الواحد مع بيراميدز، وهو ما ترفضه الإدارة البيضاء التي تضع سقف لعقود كل اللاعبين وترغب في تخفيض قيمة العقد لما يصل إلى 12 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأضاف المصدر أن مسئولي النادي في انتظار رد عمر جابر حاليًا لحسم موقفه بشكل نهائي وتنازله عن جزء من قيمة عقده ومطالبه نظير الانضمام لصفوف الزمالك.  

وأكد مسئولو الزمالك لجابر أن تعويض الجانب المالي سيكون بعودته من جديد لصفوف المنتخب الوطني واستعادة بريقه مع الفريق بالإضافة إلى إمكانية احترافه من جديد حال تلقيه عرض مناسب.
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