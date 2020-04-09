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فن

قتل أم انتحار.. العثور على جثة فنانة شابة داخل شقتها

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:55 م
قتل - انتحار
قتل - انتحار
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سعيد فراج
كشف موقع indiaglitz، أنه تم العثور على الممثلة والمذيعة التلفزيونية الهندية «شانتي» ميتة في شقتها، في ظروف غامضة، مشيرا إلى أن الشرطة الهندية أرسلت جثمانها إلى أهلها بعد إجراء التحقيقات والمعاينات.

وأفادت التقارير الإخبارية، أن الشرطة الهندية تحفظت على الهاتف المحمول الخاص بالممثلة الهندية، التي كانت تعيش بمفردها في الشقة، وتتبع كاميرات المراقبة للتأكد من زيارة أي شخص لشقة الممثلة قبل وفاتها.

ووضعت شرطة التحقيق إحتمالين لوفاة «شانتي» وهما إما الانتحار أو القتل، وبدأت بالفعل الاستماع إلى أقوال الشهود وجيران الممثلة الذين شاهدوها لآخر مرة قبل مفارقتها الحياة. 
قتل أم انتحار.. العثور على جثة فنانة شابة داخل شقتها
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