قتل أم انتحار.. العثور على جثة فنانة شابة داخل شقتها

كشف موقع indiaglitz، أنه تم العثور على الممثلة والمذيعة التلفزيونية الهندية «شانتي» ميتة في شقتها، في ظروف غامضة، مشيرا إلى أن الشرطة الهندية أرسلت جثمانها إلى أهلها بعد إجراء التحقيقات والمعاينات.





وأفادت التقارير الإخبارية، أن الشرطة الهندية تحفظت على الهاتف المحمول الخاص بالممثلة الهندية، التي كانت تعيش بمفردها في الشقة، وتتبع كاميرات المراقبة للتأكد من زيارة أي شخص لشقة الممثلة قبل وفاتها.



