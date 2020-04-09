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أخبار العالم

الصحة السودانية تقترح الإغلاق الكامل للبلاد 3 أسابيع بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، إن وزارته طرحت الإغلاق التام للبلاد، أو على الأقل ولاية الخرطوم، لمدة ثلاثة أسابيع، بعد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتوفير الطعام للأسر الفقيرة والآليات اللازمة لذلك، والاستثناءات للعمل فيما يخص بعض السلع الاستراتيجية، إلى جانب إعطاء فرصة ثلاثة أيام للمواطنين للاستعداد لفترة الإغلاق.


وعقد اليوم الخميس الاجتماع المشترك بين مجلس الأمن والدفاع السوداني، واللجنة العليا للطوارئ الصحية، بحضور ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السودانية.


وقال وزير الصحة السوداني - في تصريح صحفي عقب الاجتماع - إنه تم اكتشاف حالة جديدة للإصابة بفيروس "كورونا" اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 15 حالة.


وأوضح أن المصاب رجل في الأربعينات قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 20 مارس الماضي، أبلغ عن نفسه يوم 6 أبريل الجاري، وتم فحصه وظهرت النتيجة اليوم إيجابية، وهو بحالة جيدة ويتلقى حاليا الرعاية الصحية.


وناشد وزير الصحة السوداني المواطنين الذين قدموا معه بالطائرة، والذين خالطوه الإبلاغ عن أنفسهم لاخضاعهم للإجراءات الصحية حرصا على سلامتهم.. مشيرا إلى أن الحالة 15 تشير إلى انتشار محلي، وليس مجتمعيا، وتمثل مرحلة هامة تستدعي تدابير عاجلة.


وأوضح أن الاجتماع ناقش الاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية بالسودان، مشيدا بالصبر والسلمية والالتزام المهني للكوادر الصحية.


وأكد أن الاجتماع ناقش مسودة قانون أضيفت لها ملاحظات هامة فيما يخص تجريم الاعتداء على الكوادر الصحية، وتخزين السلع الاستراتيجية والأدوية، وتوقيع العقوبة الرادعة في تلك القضايا. 


وتوقع صدور القانون بصورته النهائية بعد إضافة تلك الملاحظات يوم السبت المقبل.


كان وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أوضح أن فرض حظر التجول سيظل ساريا بنفس مواعيده من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، على أن يُدرس الاسبوع القادم إمكانية تمديد ساعات الحظر، لافتا إلى أن الاغلاق الكامل ليس مستبعدا ولكن يجري دراسة الاستعدادات المطلوبة، خصوصا المتعلقة بالعمالة اليومية.
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